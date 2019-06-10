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Черчесов: хотите играть в сборной — позвоните 

News.ru + ещё 31 1 час назад
Фото: News.ru
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил действия болельщика, выбежавшего на поле в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино (9:0) в Саранске.
Девушка (выбежавшая в финале Лиги чемпионов — ред.) мне понравилась больше, парень — как-то не очень. Хотите играть в сборной — позвоните, мы выпустим, — приводит слова Черчесова Матч ТВ.
55-летний тренер добавил, что не понимает смысла в таких забегах.
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал победу сборной России над командой Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, писал News.ru.
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