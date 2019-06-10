Черчесов: хотите играть в сборной — позвоните

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил действия болельщика, выбежавшего на поле в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино (9:0) в Саранске.

Девушка (выбежавшая в финале Лиги чемпионов — ред.) мне понравилась больше, парень — как-то не очень. Хотите играть в сборной — позвоните, мы выпустим, — приводит слова Черчесова Матч ТВ.

55-летний тренер добавил, что не понимает смысла в таких забегах.