Погба готов вернуться в «Ювентус»

По сведениям издания, звёздный француз готов вернуться в итальянский клуб, однако "старая синьора" может не потянуть его трансфер.

"Ювентусу" сначала нужно продать несколько игроков, чтобы подписание хавбека "красных дьяволов" не принесло проблем с финансовым фэйр-плей.

Напомним, что ранее от приобретения 26-летнего футболиста отказался мадридский "Реал"

Погба выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год, сыграл 178 матчей и забил 34 гола.