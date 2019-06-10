Погба готов вернуться в «Ювентус» 

Туринский "Ювентус" хочет купить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, звёздный француз готов вернуться в итальянский клуб, однако "старая синьора" может не потянуть его трансфер.
"Ювентусу" сначала нужно продать несколько игроков, чтобы подписание хавбека "красных дьяволов" не принесло проблем с финансовым фэйр-плей.
Напомним, что ранее от приобретения 26-летнего футболиста отказался мадридский "Реал".
Погба выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год, сыграл 178 матчей и забил 34 гола.