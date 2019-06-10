Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Погба готов вернуться в «Ювентус» 

Soccer News + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Туринский "Ювентус" хочет купить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, звёздный француз готов вернуться в итальянский клуб, однако "старая синьора" может не потянуть его трансфер.
"Ювентусу" сначала нужно продать несколько игроков, чтобы подписание хавбека "красных дьяволов" не принесло проблем с финансовым фэйр-плей.
Напомним, что ранее от приобретения 26-летнего футболиста отказался мадридский "Реал".
Погба выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год, сыграл 178 матчей и забил 34 гола.
Soccer News: последние новости
Экс-игрок "Зенита" Риксен с помощью устройства, генерирующего речь, пригласил всех на свой последний благотворительный вечер Сборная Португалии - победитель Лиги Наций-2019 Россия громит Сан-Марино - 4:0. Впереди второй тайм
Футбол , Поль Погба , Реал , Манчестер Юнайтед
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хочу ответить Сеску на поле». Головин о троллинге Фабрегаса
«Нескончаемый позор»: Ласицкене разнесла ВФЛА11
Обвинившая Неймара в изнасиловании сообщила о краже улик
«Это фантастика!» Еще одна сборная России выиграла 9:01
Смертельно больной экс-игрок «Зенита» сделал объявление
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:36
Гимн СССР вновь зазвучал на соревновании
Летние виды спорта
00:16
Футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
Футбол
00:36
Медведеву призвали убраться из Японии
Фигурное катание
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
00:45
«Жертва организаторов»: новый скандал Серены Уильямс
Теннис Статьи
00:48
Неймар отвергает обвинения в изнасиловании
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть