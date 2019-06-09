Российские болельщики поддержали вратаря сборной Сан-Марино по футболу Элиа Бенедеттини в социальной сети Instagram после девяти пропущенных мячей от России в матче квалификации к Евро-2020.
Голкипер в свою очередь поблагодарил российских фанатов за поддержку.
«Спасибо всем российским болельщикам. Ваши многочисленные сообщения сделали плохой вечер чуть более приятным. Я бы хотел ответить всем вам, но это невозможно. Обнимаю каждого из вас»,
— написал Бенедеттини в сторис на своей странице.
После матча на футболиста подписалось более 2 тыс. человек.
Ранее Канчельскис выразил мнение, что подобные Сан-Марино сборные нельзя допускать к отборочным матчам.