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Российские болельщики поддержали голкипера сборной Сан-Марино в соцсетях 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Российские болельщики поддержали вратаря сборной Сан-Марино по футболу Элиа Бенедеттини в социальной сети Instagram после девяти пропущенных мячей от России в матче квалификации к Евро-2020.
Голкипер в свою очередь поблагодарил российских фанатов за поддержку.
«Спасибо всем российским болельщикам. Ваши многочисленные сообщения сделали плохой вечер чуть более приятным. Я бы хотел ответить всем вам, но это невозможно. Обнимаю каждого из вас»,
— написал Бенедеттини в сторис на своей странице.
После матча на футболиста подписалось более 2 тыс. человек.
Ранее Канчельскис выразил мнение, что подобные Сан-Марино сборные нельзя допускать к отборочным матчам.
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