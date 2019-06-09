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«Барселона» угрожает игроку трансфером из-за нарушений дисциплины 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Барселона" пригрозила нападающему Усману Дембеле трансфером из-за частых нарушений дисциплины, сообщает "Советский спорт".
По информации AS, француз сильно опоздал на тренировку на неделе, когда каталонцы проиграли "Валенсии" в финале Кубка Испании (1:2). Усман тогда заявил, что у него было индивидуальное занятие с физиотерапевтом, однако это оказалось ложью.
В клубе сообщили окружению футболиста, что его выставят на трансфер, если он не пересмотрит подход к работе.
Ранее сообщалось, что Неймар обратился к представителям "Барселоны" с предложением.
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