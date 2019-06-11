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Футболист Сан-Марино не знал о существовании Дзюбы 

News.ru + ещё 6 58 минут назад
Фото: News.ru
Защитник сборной Сан-Марино по футболу Фабио Витайоли заявил, что до матча со сборной России (0:9) в отборочном турнире Евро-2020 вообще не знал о существовании Артёма Дзюбы.
Кого мог бы выделить в составе россиян? Конечно, Дзюбу. Правда, о его существовании до матча я и не знал, — приводят слова игрока «Известия».
Дзюба в матче с Сан-Марино, который прошёл в Саранске, сделал покер (забил четыре мяча в одном матче). Сам российский нападающий заявил, что хочет обогнать Александра Кержакова по количеству голов за национальную команду и установить новый рекорд.
11 июня сборная России сыграет с Кипром в Нижнем Новгороде в рамках отбора Евро-2020. Встреча пройдёт в 21:45.
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