Футболист Сан-Марино не знал о существовании Дзюбы

Защитник сборной Сан-Марино по футболу Фабио Витайоли заявил, что до матча со сборной России (0:9) в отборочном турнире Евро-2020 вообще не знал о существовании Артёма Дзюбы.

Кого мог бы выделить в составе россиян? Конечно, Дзюбу. Правда, о его существовании до матча я и не знал, — приводят слова игрока «Известия».

Дзюба в матче с Сан-Марино, который прошёл в Саранске, сделал покер (забил четыре мяча в одном матче). Сам российский нападающий заявил, что хочет обогнать Александра Кержакова по количеству голов за национальную команду и установить новый рекорд.

11 июня сборная России сыграет с Кипром в Нижнем Новгороде в рамках отбора Евро-2020. Встреча пройдёт в 21:45.