«Интер» хочет купить форварда «Реала»

Руководство миланского "Интера" интересуется форвардом мадридского "Реала" Лукасом Васексом, сообщает "Советский спорт".

По информации Sky Sport Italia, спортивный директор итальянского клуба Пьеро Аузилио в настоящее время находится в столице Испании, где ведет переговоры о переходе нападающего в стан "сливочных".

Ожидается, что сумма трансфера игрока может составить €30 млн Также Васекс не входит в планы главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана , поэтому вероятность перехода игрока в ближайшее странсферное окно в стан "нерадзурри" высока.

В завершившемся сезоне 27-летний футболист сыграл в 31 матче чемпионата Испании, став автором одного гола и трех результативных передач.

Его контракт с "Реалом" истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" хочет продлить контракт с Неймаром.