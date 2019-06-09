Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Интер» хочет купить форварда «Реала» 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Руководство миланского "Интера" интересуется форвардом мадридского "Реала" Лукасом Васексом, сообщает "Советский спорт".
По информации Sky Sport Italia, спортивный директор итальянского клуба Пьеро Аузилио в настоящее время находится в столице Испании, где ведет переговоры о переходе нападающего в стан "сливочных".
Ожидается, что сумма трансфера игрока может составить €30 млн Также Васекс не входит в планы главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана, поэтому вероятность перехода игрока в ближайшее странсферное окно в стан "нерадзурри" высока.
В завершившемся сезоне 27-летний футболист сыграл в 31 матче чемпионата Испании, став автором одного гола и трех результативных передач.
Его контракт с "Реалом" истекает летом 2021 года.
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" хочет продлить контракт с Неймаром.
Газета.Ru: последние новости
Плиев перешел в "Динамо" из "Ахмата" Черчесов поблагодари=л фанатов за поддержку Бывший игрок "Реала" рассказал о способе остановить Роналду
Футбол , Зинедин Зидан , Пьеро Аузилио , Реал , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бразильские футболистки разгромили команду Ямайки в ЧМ
Аверина победила на этапе Гран-при по художественной гимнастике
«Манчестер Юнайтед» хочет арендовать Бэйла
IAAF изменила название и логотип
Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с Сан-Марино
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:16
Футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
Футбол
00:36
Медведеву призвали убраться из Японии
Фигурное катание
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
00:45
«Жертва организаторов»: новый скандал Серены Уильямс
Теннис Статьи
00:48
Неймар отвергает обвинения в изнасиловании
Футбол Статьи
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение