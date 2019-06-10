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Фанат разбил голову полицейскому во время матча 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Фанат "Университатя" разбил полицейскому голову во время матча чемпионата Румынии за место в высшей лиге против команды "Херманнштадт", передает "Советский спорт".
Во время встречи фанаты "Университатя" начали кидать различные предметы в сотрудников правопорядка и охраны. Получивший повреждение полицейский потерял сознание и упал.
Отмечается, что к моменту прибытия скорой помощи пострадавший потерял много крови. Он был госпитализирован, в настоящее время полицейский находится в стабильном состоянии.
Встреча между командами завершилась победой "Херманнштадта" со счетом 2:0.
Ранее сообщалось, что чешская "Славия" наказана за бросок банана фанатами клуба.
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Футбол , Советский спорт
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