Португалия стала первым победителем Лиги наций

Итоги финала нового турнира УЕФА

В июньской жаре футбол Лиги наций не очень помогает. Большинство матчей такие же душные, как и поездка в общественном транспорте в полдень. Определенные надежды внушал финал, и в первую очередь из-за сборной Нидерландов.

Кризис голландского футбола затянулся практически на 10 лет, но этот год может стать отметкой о возрождении. Очередная версия «оранье» молодая, наглая и дико талантливая. Частично все видели ее буквально пару недель назад в форме «Аякса». Против Англии команда Кумана дотянула до овертайма, но выглядела лучше полуфиналистов чемпионата мира.

У Португалии сейчас в целом тоже отличная ситуация: много молодых классных игроков, часть из них — лидеры своих сборных. Сейчас это точно не команда, в которой только Криштиану Роналду умеет играть футбол. Как минимум Бернанду Силва в «Манчестер Сити» провел настолько мощный сезон, что вполне может считаться на данный момент игроком не слабее КриРо. Хотя за капитана португальцев факты и статистика: даже в финал Лиги наций сборная Португалии вышла после хет-трика Роналду.

Проблема всех финалов в том, что как их не сыграй, все будут оправдывать аргументом, что это финал. Лига чемпионов это или турнир местного завода. Лига наций — полутоварищеский турнир, победа в котором выводит победителя в групповой этап Евро-2020. Но Португалия и Нидерланды в целом выглядят достаточно сильно уважающими себя командами, чтобы выиграть отборочную группу и в любом случае оказаться на чемпионате Европы. Поэтому турнирная мотивация была достаточно условной.

И тем более удивительно, что в итоге команды вдруг начали вполне серьезно биться и бороться, практически не создавая опасных моментов. Фактически до перерыва два эпизода с шансами на гол были у Португалии, но Яспер Силлесен выступал крепко. Для голкипера эти матчи за сборную важны еще и ради личного будущего: он очень не хочет провести еще один сезон в роли запасного вратаря «Барсы». Каталонцы продать игрока готовы, но хотят за него 60 миллионов евро. Силлесен публично осудил такой подход, но сказал, что спокойно работает и ждет новостей.

Второй тайм был лучше первого хотя бы потому, что на поле вместо Бабела вышел Квинси Промес. С ним на поле голландцы в первую очередь пропустили гол. В контратаке Португалии Де Лигт ошибся на перехвате, Гедеш остался один на линии штрафной и пробил с такой силой, что Силлесен, даже дотянувшись до мяча, не спас ворота.

Гол помог Португалии перейти на свой привычный футбол с контратаками, потому что у соперника начали появляться свободные зоны в обороне. Для экономии сил португальцы даже сбавили в прессинге, стараясь встречать оппонентов уже на своей половине поля, но при этом тут же убегая в быстрые ответные атаки. В таком футболе моментов у обеих команд прибавилось. Плюс работали замены Кумана: Люк Де Йонг, появившись на поле, буквально за минуту создал два хороших момента. Движения и мозгов впереди добавил Донни ван де Бек. Португалия концовку проводила в основном в выпрашивании фолов у арбитра. Дважды требовали дать в ворота соперника пенальти, плюс по мелочи по всему остальному полю. Испанский судья Альберто Ундиано Мальенко на провокации не реагировал.

Нельзя сказать, что Португалия дотерпела эту победу, поскольку при всем улучшении игры после пропущенного гола и замен, Нидерланды реально голевых моментов не создали. У Кумана крутой состав, с которым он обязан квалифицироваться на Евро-2020. Но делать это придется официальным и привычным путем отборочной группы. А Португалия уже на турнире, не зря они его действующие обладатели.