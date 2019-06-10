Стала известна дата свадьбы Семака

На прошлой неделе Анна Семак рассказала о разводе с супругом и повторной свадьбе. В интернете появилось видео, на котором Семак в самолете на вечернем рейсе Санкт-Петербург — Милан делает предложение возлюбленной.

"Когда свадьба?" — спросил у Анны один из подписчиков в Instagram. "3 сентября", — ответила Анна.