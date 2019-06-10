Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стала известна дата свадьбы Семака 

Р-Спорт + ещё 3 1 час назад
Фото: Instagram
Возлюбленная главного тренера санкт-петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна сообщила о скорой свадьбе с наставником сине-бело-голубых.
На прошлой неделе Анна Семак рассказала о разводе с супругом и повторной свадьбе. В интернете появилось видео, на котором Семак в самолете на вечернем рейсе Санкт-Петербург — Милан делает предложение возлюбленной.
"Когда свадьба?" — спросил у Анны один из подписчиков в Instagram. "3 сентября", — ответила Анна.
Таким образом, свадьба Анны и Сергея Семака состоится после матча чемпионата России против московского "Спартака", который намечен на 1 сентября.
Р-Спорт: последние новости
Тихонов: сборная России не обыграет Сан-Марино с двузначным счетом Роналду остановил автобус сборной ради больного раком мальчика Россия может не попасть в новую Лигу чемпионов, заявили в Ла Лиге
Футбол , Сергей Семак , Спартак , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хочу ответить Сеску на поле». Головин о троллинге Фабрегаса
«Нескончаемый позор»: Ласицкене разнесла ВФЛА11
Обвинившая Неймара в изнасиловании сообщила о краже улик
«Это фантастика!» Еще одна сборная России выиграла 9:01
Смертельно больной экс-игрок «Зенита» сделал объявление
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:36
Гимн СССР вновь зазвучал на соревновании
Летние виды спорта
00:16
Футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
Футбол
00:36
Медведеву призвали убраться из Японии
Фигурное катание
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
00:45
«Жертва организаторов»: новый скандал Серены Уильямс
Теннис Статьи
00:48
Неймар отвергает обвинения в изнасиловании
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть