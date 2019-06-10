Стала известна дата свадьбы Семака 

Возлюбленная главного тренера санкт-петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна сообщила о скорой свадьбе с наставником сине-бело-голубых.
На прошлой неделе Анна Семак рассказала о разводе с супругом и повторной свадьбе. В интернете появилось видео, на котором Семак в самолете на вечернем рейсе Санкт-Петербург — Милан делает предложение возлюбленной.
"Когда свадьба?" — спросил у Анны один из подписчиков в Instagram. "3 сентября", — ответила Анна.
Таким образом, свадьба Анны и Сергея Семака состоится после матча чемпионата России против московского "Спартака", который намечен на 1 сентября.