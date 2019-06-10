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«Хочу ответить Сеску на поле». Головин и Черчесов — о троллинге Фабрегаса и обращении Черышева 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Александр Мысякин, Sport24
11 июня сборная России проведет новый отборочный матч Евро-2020 против Кипра. В понедельник команда провела предматчевую тренировку на поле стадиона «Нижний Новгород». С его табло к сборной обратился уроженец Нижнего Денис Черышев, который уже больше месяца как травмирован. Черышев пожелал «сегодня победной игры» — очевидно, видео покажут и завтра.

Станислав Черчесов: «Помню ничью с Кипром в 1997-м»

— Тренировка прошла в 12 дня. Жара не мешает команде?
— У нас все тренировки проходят в одно время независимо от турнира и погоды. Футбол — летний вид спорта, жара нам не помешает.
— Не будет ли проблем с настроем после такого легкого матча против Сан-Марино? Кипр нам уже ставил когда-то подножку (в отборочном матч ЧМ-1998 Россия сыграла на выезде вничью с Кипром 1:1, а в итоге попала в стыковые матчи, где уступила Италии. — Sport24).
— Спасибо, что напомнили, я помню тот матч. Для нас важно, чтобы игроки тоже помнили и не расслаблялись. Мы изучим соперника, все игроки получат информацию. Нужно правильно настроиться.
— Сеск Фабрегас в инстаграмме подколол Головина, что он не забил Сан-Марино. В матче с Кипром ему удастся поразить ворота?
— В Саранске Александр сыграл хорошо, на команду. В матче с Кипром у него будет такая же роль с небольшими корректировками.
— Многие игроки Кипра прошли школу топовых европейских клубов. Это проблема для нас, что у наших ребят нет такой возможности из-за отсутствия паспортов?
— Не думаю, что это проблема, так как у наших ведущих клубов тоже хорошие академии, но игроков мы предупредим, что футболисты Кипра хорошо обучены. Не думаю, что у нас есть какая-то зависть по этому поводу.
— Денис Черышев обратился к команде во время тренировки. Его не хватает?
— Мы, конечно хотели бы, чтобы он был с нами, но такое бывает в футболе. Наша задача заместить его так, чтобы никто этого не почувствовал.

Александр Головин: «Все понимают, что Сеск пошутил»

— Разгром Сан-Марино 9:0 не помешал настрою перед Кипром?
— Мы уже забыли тот матч, никаких проблем с настроем на матч против Кипра быть не может.
— Нет ли дискомфорта из-за того, что сборная России играет в разных городах?
— Для нас только плюс, что играем в разных городах. Мы видим, что болельщики нас любят и ждут матчей. Никаких неудобств нет.
— Как ответите Сеску завтра?
— Хотелось бы ответить, но все понимают, что это была шутка. Для меня важно как сыграет команда, а не личные достижения.
— Вы чувствуете изменения в себе после года, проведенного в европейском чемпионате?
— Никаких особенных изменений не чувствую. Единственно — с еще большей радостью и желанием приезжаю в сборную.
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Комментарии
Футбол , Денис Черышев , Станислав Черчесов , Александр Головин
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