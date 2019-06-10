Защитник сборной Нидерландов Матейс де Лигт рассказал об общении с португальским форвардом Криштиану Роналду прямо во время финала Лиги наций. Об этом сообщает Marca.
19-летний футболист заявил, что Роналду попросил его перейти в туринский «Ювентус».
«Я был удивлен его просьбой. Даже рассмеялся», — отметил де Лигт.
Он отметил, что пока не решил, где продолжит карьеру.
«Я убежден только в том, что для молодого футболиста важно часто выходить на поле», — заключил он.
Де Лигт — капитан амстердамского «Аякса». В прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов команда добралась до полуфинала турнира, выбив мадридский «Реал» и «Ювентус».
Интерес к защитнику проявляют ведущие клубы Европы, в их числе «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».
Де Лигт — воспитанник Аякса и выступает в первой команде с 2016 года. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 70 миллионов евро.