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УЕФА опроверг слухи о желании изменить формат Лиги чемпионов 

SovSport.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Reuters
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением о возможных изменениях в Лиги чемпионов.
В связи с некоторыми фактологически некорректными статьями, появившимися в последнее время в российской прессе, мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы проинформировать вас о том, что никаких конкретных предложений относительно возможных изменений в Лиге чемпионов УЕФА не существует и что обсуждения по этой теме ведутся только на консультационной основе.
Мы также хотели бы отметить, что предложенные изменения в формат Лиги чемпионов УЕФА были инициированы Ассоциацией европейских клубов (ECA), а не УЕФА, говорится в заявлении организации.
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Футбол , УЕФА
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