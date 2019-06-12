Дзюба исчерпал лимит удачи

Сборная России на классе обыграла Кипр, но голевой феерии не получилось. Виной тому слабая реализация моментов и внезапно преобразившийся и осмелевший во втором тайме соперник. Теперь предстоящая осенью поездка на средиземноморской остров не обещает лёгкой прогулки.

Сборной в Москве можно не играть

Простая идея по максимуму использовать наследие чемпионата мира на играх сборной пока приносит только положительные результаты. Стадионы заполняются даже на играх с футбольными «карликами», народ любит свою сборную так, как не любил никогда, и готов ехать за ней хоть на край света (перед матчем в Нижнем Новгороде были замечены болельщики с флагами Красноярска и Новосибирска), а опыт чемпионата мира позволяет каждый матч превратить в праздник для болельщиков.

Но если в Саранске судьба 42-тысячника, требующего 300 миллионов рублей в год, не выглядит радужной, то большой футбол в Нижнем Новгороде может стать нередким гостем. Во-первых, с расширением Премьер-лиги местная команда, уже игравшая в стыковых матчах, имеет отличные шансы подняться в классе. Тогда футбол не только вступит в равный бой с хоккеем за местного зрителя, но и привлечёт массу народа на выезды из обеих столиц. Дорога из Москвы занимает всего четыре часа, а помимо футбола можно посмотреть ещё и привлекательный город, который скоро отметит своё восьмисотлетие. Теперь в Москве сборной можно не играть вообще. В любом другом городе будут гарантированные аншлаги и толчок для развития внутреннего туризма.

Фальшивый хет-трик Ионова

Вопреки расхожему мнению, что победный состав не меняют, Станислав Черчесов сделал одну замену в сравнении с матчем с Сан-Марино, которой было суждено стать ключевой. Вместо Алексея Миранчука в «старте» вышел Алексей Ионов, который и стал главным героем матча. Киприоты легко отдали инициативу хозяевам и давали россиянам без проблем проникать в штрафную и зарабатывать стандарты. Гости долго приходили в себя от стартового шока и первый удар по воротам Гильерме нанесли только на 13-й минуте, но в дальнейшем показали, что и физически, и технически готовы лучше сан-маринских любителей.

На стандартах Головина россияне опробовали несколько комбинаций, но в большинстве случаев хавбек «Монако» искал голову Дзюбы, которому партнёры ставили по-баскетбольному заслон. Запах гола чувствовался в воздухе сильнее, чем свежий ветер с Волги, но Дзюбе и компании не хватало точности в завершающий момент. При этом отлично работали и проникающие пасы в штрафную, и стеночки, после которых Ионов дважды отправлял мяч в ворота, но всякий раз гол был отменён из-за зафиксированного мгновением ранее офсайда. Позже на пресс-конференции Станислав Черчесов поставит под сомнение эти решения арбитра.

Но мяч уже запомнил путь к воротам от ноги Ионова и на исходе первого получаса игры проделал его ещё раз уже без офсайда и нарушения правил. Как и в игре с Сан-Марино, забитый мяч раскрепостил россиян и за ним едва не последовало продолжение банкета. Однако в отличие от апеннинского «карлика», подопечные израильского специалиста не стремились к достойному и красивому проигрышу и, пропустив мяч, сразу перешли на игру в четыре защитника. Бодрый первый тайм российской сборной едва не омрачила травма Кудряшова. Защитник повредил руку после верхового единоборства, а красноречивый жест врача Эдуарда Безуглова говорил о том, что ему потребуется замена. Но в итоге удалось ограничиться тейпированием локтя.

Как Кипр сумел удивить

Трудно представить, о чём флегматичный на вид израильтянин Бен-Шимон говорил со своими подопечными в перерыве, но на второй тайм вышла совсем другая команда. Киприоты уже не только эпизодически подбирались к воротам Гильерме, но и заставляли его вступать в игру, использовали высокий прессинг да и в защите играли гораздо жёстче, что несколько раз прочувствовал на себе самый креативный игрок российской сборной Александр Головин . Конечно, до полноценных голевых моментов у российских ворот дело не дошло, но несколько раз защитникам пришлось тушить пожар в своей штрафной площади.

А вот реализация моментов нашей сборной разочаровала. Возможно, фортуна просто забрала долг после саранского изобилия, где в ворота бедолаги Элиа Бенедеттини залетало почти всё, что могло залететь. Дзюба, рассчитывавший в очередной раз пополнить свой бомбардирский актив в национальной команде, оставался на поле до последних минут, но так и не смог поразить ворота. Порой он резко разворачивался, оставляя защитника за спиной, но не мог нанести прицельный удар, а временами бил в упор из пределов вратарской и ухитрялся попадать прямо во вратаря. С такой реализацией моментов ему будет непросто закрепиться в Английской премьер-лиге, куда он собирается этим летом. Вполне мог оформить и уже настоящий хет-трик Ионов, но счёт на табло так и не поменялся.

Кипр может поставить себе в заслугу не только пристойный исход матча, но и тот факт, что заставил уважать себя более высококлассную сборную до последних минут. Это проявлялось и в сохранении на поле лидеров Дзюбы и Головина, и в стремлении россиянами подержать мяч до верного в районе углового флажка вместо того, чтобы совершить очередной нахрапистый навал, как это было несколькими днями назад в Саранске. Но это даже и хорошо. В преддверии осеннего ответного визита на Кипр, где он будет ещё более неуступчив, меньше всего хотелось бы столкнуться с недооценкой соперника.

Будущее за Лигой наций

Расширение числа участников европейского первенства привело к тому, что отборочный турнир для многих команд превратился в формальность и в реальной борьбе за выход в финал участвуют две–три сборные. Так и в нашей группе никто не сомневается в выходе призёров чемпионата мира бельгийцев и роли статистов для Казахстана, Сан-Марино и Кипра. Единственная интрига — борьба за второе место между Россией и Шотландией, в которой многое будет ясно после визита подопечных Черчесова в Туманный Альбион.

Контрастом на фоне большей частью проходных игр отборочного цикла смотрелись решающие матчи Лиги наций, к которой ведущие сборные отнеслись не как к «ненужным товарнякам», а как к серьёзному турниру. Думается, в будущем значение этого турнира будет только расти, а там, глядишь, и его роль в европейском отборе будет сводиться не только к распределению четырёх оставшихся путёвок.