Cане высказался о возможном переходе в «Баварию»

Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Германии по футболу Лерой Сане высказал мнение о своём возможном переходе в мюнхенскую «Баварию».

«Сейчас я уезжаю в отпуск. Остальное будет видно потом. Вот и все относительно «Баварии», — приводит слова Сане Bild.

23-летний немец выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. В его активе 39 голов и 45 результативных передач в 133 матчах за клуб, в составе которого он дважды выиграл АПЛ и Кубок английской лиги, а также по разу Кубок и Суперкубок Англии.