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Cане высказался о возможном переходе в «Баварию» 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Германии по футболу Лерой Сане высказал мнение о своём возможном переходе в мюнхенскую «Баварию».
«Сейчас я уезжаю в отпуск. Остальное будет видно потом. Вот и все относительно «Баварии», — приводит слова Сане Bild.
23-летний немец выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. В его активе 39 голов и 45 результативных передач в 133 матчах за клуб, в составе которого он дважды выиграл АПЛ и Кубок английской лиги, а также по разу Кубок и Суперкубок Англии.
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе отказался комментировать возможный переход в «Реал».
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Футбол , Реал , Bild
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