Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Погба в «Реал» 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Reuters
Мадридский «Реал» не смог начать переговоры по переходу французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Об этом сообщает AS.
«Королевский клуб» сделал запрос англичанам относительно стоимость француза. «Юнайтед» отказался обсуждать трансферную стоимость Погба: клуб не настроен расставаться с футболистом. «Реалу» сообщили о том, что француз не продается. Погба является важным игроком для тренера «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.
7 июня «Реал» усилился бельгийским хавбеком «Челси» Эденом Азаром. Сделка обошлась «королевскому клубу» в 100 миллионов евро (без учета бонусов). До этого мадридцы приобрели сербского нападающего Луку Йовича.
5 июня AS сообщил, что у тренера мадридцев Зинедина Зидана и руководства клуба возникли разногласия по поводу Погба. Французский специалист настаивал на трансфере соотечественника, в то время как руководство «сливочных» считало более целесообразным трансфер датчанина Кристиана Эрексена из «Тоттенхэма».
Погба присоединился к «Юнайтед» в 2016-м. Его трансфер из туринского «Ювентуса» обошелся манкунианцам в 105 миллионов евро и стал рекордным на тот момент. Контракт с французом истекает в 2021 году и имеет опцию продления на год. По оценке портала Transfermarkt.de, нынешняя стоимость Погба составляет 90 миллионов евро.
Последние новости
Молдавские демократы предложили России тайную сделку На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных Huawei нашел российскую замену Android
Комментарии
Футбол , Зинедин Зидан , Эден Азар , Поль Погба , Лука Йович , Реал , Манчестер Юнайтед
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Трактор» с сожалением отказался от Войнова
«Локомотив» купит футболиста «Крузейро»
Игрока Сан-Марино удивил неизвестный Дзюба1
Кокорин и Мамаев готовятся переезжать в колонию
Заварзина высказалась о недопуске Уайлда
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
03:30
Мамаев назвал дату своего освобождения
Футбол
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
00:36
Дерзкое ограбление в раздевалке «Химок»: как это было
Баскетбол
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:36
Гимн СССР вновь зазвучал на соревновании
Летние виды спорта
00:16
Футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
Футбол
00:36
Медведеву призвали убраться из Японии
Фигурное катание
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение