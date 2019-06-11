Дзюба заявил, что нацелен обойти Кержакова по голом за сборную России по футболу

Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал, что нацелен превзойти рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду. «Принципиально ли было обогнать Карпина и Аршавина в списке лучших бомбардиров сборной? Нет, просто приятно. Моя цель — Кержаков, я за ним иду. Сколько у него там мячей? 30? Ну, не знаю, посмотрим. Дай Бог здоровья, и чтобы ребятки меня передачами находили на поле», — приводят слова Дзюба «Известия». В активе 30-летнего форварда на данный момент 20 голов в 35 матчах за сборную. По этому показателю он уступает только Роману Палюченко (21), Владимиру Бесчастных (26) и Кержакову (30). Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов рассказал о принципах формирования состава на матч с Кипром.