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Дзюба заявил, что нацелен обойти Кержакова по голом за сборную России по футболу 

RT на русском 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал, что нацелен превзойти рекорд Александра Кержакова по голам за национальную команду.
«Принципиально ли было обогнать Карпина и Аршавина в списке лучших бомбардиров сборной? Нет, просто приятно. Моя цель — Кержаков, я за ним иду. Сколько у него там мячей? 30? Ну, не знаю, посмотрим. Дай Бог здоровья, и чтобы ребятки меня передачами находили на поле», — приводят слова Дзюба «Известия».
В активе 30-летнего форварда на данный момент 20 голов в 35 матчах за сборную. По этому показателю он уступает только Роману Палюченко (21), Владимиру Бесчастных (26) и Кержакову (30).
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов рассказал о принципах формирования состава на матч с Кипром.
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