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Кокорин и Мамаев готовятся переезжать в колонию 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.ru
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал о настрое игрока петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, находящихся в СИЗО, передает "Советский спорт".
Мельников заявил, что футболисты готовятся к переезду в колонию.
"Оказалось, они оба настроились на переезд в колонию. Мамаев заявил, что для него главное, что известна конечная дата всей этой истории. Он подсчитал, что может выйти на свободу уже 10 ноября, в том случае, если Мосгорсуд не сократит срок заключения. Он сказал, что переезд в колонию станет сменой обстановки. Мамаев считает, что время пойдет быстрее. К тому же, там можно больше заниматься спортом. О том, куда именно он переедет, пока не думает особо. Вообще, раз у него московская прописка, его отправят в колонию не далее 500 километров от столицы. А куда — для него не принципиально", — приводят слова секретаря ОНК "Известия".
8 мая Пресненским судом Москвы игрокам был вынесен приговор по делу о двух драках в центре столицы.
Кокорина и его брату Кирилла осудили на полтора года лишения свободы, тогда как Мамаев получил год и пять месяцев колонии общего режима.
Ранее Кокорин пожаловался на отсутствие спортинвентаря в "Бутырке".
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Комментарии
Футбол , Павел Мамаев , Иван Мельников , Александр Кокорин , Зенит , Мосгорсуд , ФСИН , Советский спорт
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