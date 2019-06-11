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СМИ: «Локомотив» намерен приобрести 22-летнего футболиста «Крузейро» 

ТАСС + ещё 7 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Московский футбольный клуб "Локомотив" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Крузейро" Мурильо. Об этом сообщает бразильский портал Superesportes.
По информации источника, "Локомотив" намерен приобрести 22-летнего футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него $11 млн, однако, согласно примечаниям к последнему балансу "Крузейро", опубликованному в апреле 2019 года, клубу принадлежит 75% финансовых прав на Мурильо. Если руководство "Локомотива" оформит предложение на полный выкуп прав защитника, тогда бразильский клуб получит около $8,1 млн Также, согласно источнику, бразилец потерял место в основном составе "Крузейро" и намерен перейти в другой клуб.
В данный момент Мурильо находится в составе сборной Бразилии (игроки до 22 лет), которая принимает участие в турнире во Франции. Мурильо является воспитанником "Крузейро", в основной команде играет с 2017 года. В составе клуба он стал чемпионом Бразилии 2018 года. В текущем сезоне провел один матч в чемпионате Бразилии, в котором получил две желтые карточки и был удален.
"Локомотив" занял второе место в чемпионате России и выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Московский клуб также стал обладателем Кубка России сезона-2018/19, обыграв в финале екатеринбургский "Урал" (1:0).
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Футбол , ФК "Урал" , Локомотив
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