СМИ: «Локомотив» намерен приобрести 22-летнего футболиста «Крузейро»

Московский футбольный клуб "Локомотив" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Крузейро" Мурильо. Об этом сообщает бразильский портал Superesportes.

По информации источника, "Локомотив" намерен приобрести 22-летнего футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него $11 млн, однако, согласно примечаниям к последнему балансу "Крузейро", опубликованному в апреле 2019 года, клубу принадлежит 75% финансовых прав на Мурильо. Если руководство "Локомотива" оформит предложение на полный выкуп прав защитника, тогда бразильский клуб получит около $8,1 млн Также, согласно источнику, бразилец потерял место в основном составе "Крузейро" и намерен перейти в другой клуб.

В данный момент Мурильо находится в составе сборной Бразилии (игроки до 22 лет), которая принимает участие в турнире во Франции. Мурильо является воспитанником "Крузейро", в основной команде играет с 2017 года. В составе клуба он стал чемпионом Бразилии 2018 года. В текущем сезоне провел один матч в чемпионате Бразилии, в котором получил две желтые карточки и был удален.