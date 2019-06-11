Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший футболист сборной Англии приехал в Россию и ощутил страдания народа 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Pete Norton / Getty Images
Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Сол Кэмпбелл поделился впечатлениями от чемпионата мира по футболу, который прошел в России летом 2018 года. Слова ветерана приводит «Чемпионат.com».
44-летний англичанин отметил, что ему понравилось в России.
«Даже просто гуляя по улицам, я чувствовал историю страны, понимал, как тут все было в давние времена. Реально ощутил страдания вашего народа, но при этом и его огромную силу. Особенно заметно это было в Волгограде, где я посещал музеи», — сказал Кэмпбелл.
На ЧМ-2018 сборная Англия стартовала с матча группового этапа против Туниса. Встреча прошла в Волгограде и завершилась победой «трех львов» со счетом 2:1. Англичане добрались до полуфинала турнира, где уступили Хорватии. В матче за третье место они проиграли бельгийцам.
Кэмпбелл известен по выступлениям за лондонские «Тоттенхэм» и «Арсенал». Он дважды становился чемпионом Англии. В составе сборной страны защитник провел 73 матчей и отметился одним забитым мячом. С ноября 2018-го Кэмпбелл — тренер «Маклсфилд Таун», выступающего в четвертом дивизионе чемпионата Англии.
Последние новости
Кремль отреагировал на предстоящую массовую акцию в поддержку Голунова Бари Алибасов очнулся без памяти Найдено возможное место хранения Янтарной комнаты
Комментарии
Футбол , Сол Кэмпбелл , Чемпионат.com
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бенитес назван кандидатом на пост наставника «Челси»
Баста погасил долги спортклуба в Ростове-на-Дону
«Наполи» намерен купить Икарди у «Интера»
Сборная России сыграет с Кипром в новой форме
Авербух объяснил, почему нельзя ругать Тутберидзе
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
03:30
Мамаев назвал дату своего освобождения
Футбол
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
00:36
Дерзкое ограбление в раздевалке «Химок»: как это было
Баскетбол
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:36
Гимн СССР вновь зазвучал на соревновании
Летние виды спорта
00:16
Футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
Футбол
00:36
Медведеву призвали убраться из Японии
Фигурное катание
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение