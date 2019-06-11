Экс-футболист петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с неизлечимым заболеванием, опроверг слухи о том, что собирается делать эвтаназию.
Риксен, игравший за "Зенит" в 2006-2009 годах, с 2013 года страдает от бокового амиотрофического склероза (болезнь Лу Герига). В понедельник бывший полузащитник выступил с обращением и пригласил всех на "свой последний вечер", который пройдет 28 июня в одном из отелей Глазго.
"Я хотел бы подчеркнуть, что 28 июня станет моим последним появлением на публике. Иными словами, у меня нет намерения делать его последним днем жизни. Я буду продолжать бороться, просто остальная часть борьбы пройдет без общественного внимания", — цитирует Риксена автор биографии футболиста Винсент де Врей в своем аккаунте в Twitter.
Риксен в составе "Зенита" становился чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.