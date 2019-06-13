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«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Погба 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с французским полузащитником Полем Погба за € 170 млн Главным претендентом на приобретение хавбека является мадридский «Реал», сообщает Daily Mirror.
Другими футбольными клубами, рассчитывающими побороться за чемпиона мира, являются итальянский «Ювентус» и французский «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ»).
Контракт полузащитника с «красными дьяволами» рассчитан до 2021 года.
В прошедшем сезоне Погба сыграл 35 матчей за «Манчестер Юнайтед». В активе 26-летнего футболиста 22 очка (13 голов и 9 результативных передач).
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Футбол , Поль Погба , Реал , Манчестер Юнайтед
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