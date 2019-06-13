«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Погба

Другими футбольными клубами, рассчитывающими побороться за чемпиона мира, являются итальянский «Ювентус» и французский «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ»).

Контракт полузащитника с «красными дьяволами» рассчитан до 2021 года.

В прошедшем сезоне Погба сыграл 35 матчей за «Манчестер Юнайтед». В активе 26-летнего футболиста 22 очка (13 голов и 9 результативных передач).

Гризманн переходит в «Барселону», ранее News.ru писал.