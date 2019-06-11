Черчесов пригласил болельщиков сборной России на матч с Кипром

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призвал болельщиков национальной команды прийти на матч против Кипра.

11 июня национальная сборная России сыграет в Нижнем Новгороде в отборочном матче Евро-2020 со Кипром. Начало матча — в 21:45 мск. До встречи на стадионе «Нижний Новгород»!, — написал Черчесов в своём Instagram-аккаунте.

Встреча национальных команд пройдёт 11 июня на стадионе «Нижний Новгород», который вмещает 43 319 зрителей. На данный момент сборная России по футболу занимает второе место в турнирной таблице с шестью очками, уступая Бельгии, в активе которой девять очков.

В субботу, 8 июня, завершилась встреча сборных России и Сан-Марино. Россияне разгромили соперника со счётом 9:0. Голкипер сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских болельщиков за поддержку после поражения в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, писал News.ru.