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Черчесов пригласил болельщиков сборной России на матч с Кипром 

News.ru 52 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призвал болельщиков национальной команды прийти на матч против Кипра.
11 июня национальная сборная России сыграет в Нижнем Новгороде в отборочном матче Евро-2020 со Кипром. Начало матча — в 21:45 мск. До встречи на стадионе «Нижний Новгород»!, — написал Черчесов в своём Instagram-аккаунте.
Встреча национальных команд пройдёт 11 июня на стадионе «Нижний Новгород», который вмещает 43 319 зрителей. На данный момент сборная России по футболу занимает второе место в турнирной таблице с шестью очками, уступая Бельгии, в активе которой девять очков.
В субботу, 8 июня, завершилась встреча сборных России и Сан-Марино. Россияне разгромили соперника со счётом 9:0. Голкипер сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских болельщиков за поддержку после поражения в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, писал News.ru.
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Футбол , Станислав Черчесов
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