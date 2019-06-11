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Кобелев рассказал, что Кокорин мог перейти в лондонский «Арсенал» 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, что нападающий Александр Кокорин мог перейти в лондонский «Арсенал».
«Кокорина через Константина Сарсанию звали в «Арсенал». Не тульский — лондонский. Но там был вариант с арендой, а у него через полгода заканчивался контракт. Решил не рисковать. А ведь мог попасть к Арсену Венгеру», — приводит слова Кобелева «Советский спорт».
Он выразил уверенность, что Кокорину хватит силы духа, чтобы вернуться в профессиональный футбол после отбытия заключения.
«Но вот нога… Полгода без правильно разработки после операции могут погубить карьеру. По себе знаю, что это за травма», — добавил специалист.
Кокорин играл под руководством Кобелева в «Динамо» на протяжении четырёх лет.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой — Виталия Соловчука.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.
Ранее сообщалось, что Семак выразил надежду на продление контракта с Кокориным.
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Футбол , Павел Мамаев , Константин Сарсания , Ольга Ушакова , Александр Протасовицкий , Андрей Кобелев , Виталий Соловчук , Александр Кокорин , Арсен Венгер , Минпромторг , ФСИН
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