Кобелев рассказал, что Кокорин мог перейти в лондонский «Арсенал»

«Кокорина через Константина Сарсанию звали в «Арсенал». Не тульский — лондонский. Но там был вариант с арендой, а у него через полгода заканчивался контракт. Решил не рисковать. А ведь мог попасть к Арсену Венгеру», — приводит слова Кобелева «Советский спорт».

Он выразил уверенность, что Кокорину хватит силы духа, чтобы вернуться в профессиональный футбол после отбытия заключения.

«Но вот нога… Полгода без правильно разработки после операции могут погубить карьеру. По себе знаю, что это за травма», — добавил специалист.

Кокорин играл под руководством Кобелева в «Динамо» на протяжении четырёх лет.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима , а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

Ранее сообщалось, что Семак выразил надежду на продление контракта с Кокориным.