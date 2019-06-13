Гризманн переходит в «Барселону»

Генеральный директор футбольного клуба «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин подтвердил информацию, что нападающий испанского клуба Антуан Гризманн переходит в каталонскую «Барселону».

Мне предельно ясно, где Гризманн собирается продолжить карьеру. Об этом известно ещё с марта, — цитирует Марина Sport.es.

В прошедшем сезоне форвард провёл за «матрасников» 48 матчей. В его активе 31 очко (21 гол и 10 результативных передач).

Ранее News.ru писал, что испанский футбольный клуб «Барселона» временно заморозил трансфер французского форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.