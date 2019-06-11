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Кобелев назвал условие, при котором Дзюбе стоит перейти в клуб АПЛ 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнение о возможном переходе нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Он должен сам сильно этого захотеть и не бояться потерять в зарплате. Тогда «Зенит», возможно, пойдёт навстречу. Получится ли у него в Англии? Почему нет? Но игрок должен ехать к тому тренеру, который изначально видит его в составе», — приводит слова Кобелева «Советский спорт».
Он подчеркнул, что в трансфере Дзюбы в первую очередь должен быть заинтересован именно тренер, а не директор, не менеджер, не агент.
«А то приедет Артём в команду, а она играет в двух быстрых нападающих. И что ему делать? Хотя, тренер может по-разному использовать одного и того же исполнителя. Был Дзюба в «Зените» чистым наконечником, а пришёл зимой Сердар Азмун — и Артём превратился в отличного подносчика снарядов», — добавил специалист.
В нынешнем сезоне Дзюба стал чемпионом России в составе «Зенита». Во всех турнирах он провёл за сине-бело-голубых 37 игр, забил 13 мячей и сделал 17 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к возможному переходу Дзюбы в АПЛ.
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Комментарии
Футбол , Станислав Черчесов , Андрей Кобелев , Зенит
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