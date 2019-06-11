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УЕФА может допустить крымские футбольные клубы до Лиги Европы 

News.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Пресс-служба Крымского футбольного союза
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может допустить клубы полуострова к участию в Лиге Европы.
Для нас это была бы новая веха в развитии. Это было бы очень приятно и для ребят, которые играют в чемпионате. Всё бы поменялось, если бы наши клубы получили право участвовать в Лиге Европы, — цитирует президента Крымского футбольного союза Юрия Ветоху «Р-Спорт».
Крымский футбольный союз (КФС) имеет специальный статус УЕФА, который был официально зарегистрирован в июле 2015 года. КФС проводит чемпионат Крыма по футболу, в котором участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь», в сезоне-2017/18 — «Евпатория», в сезоне-2018/19 — снова «Севастополь».
Ранее News.ru писал, что президент Крымского футбольного союза пойдёт на второй срок.
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