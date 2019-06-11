«Конец всей истории»: когда выйдет Мамаев

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев поделился ожиданиями от очередного судебного заседания. 13 июня обвиненный в избиении главы Минпромторга Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина , а также Виталия Соловчука , водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой , примет участие в слушаниях в Мосгорсуде , на котором будет рассмотрена апелляция его приговора. Однако сам футболист на положительный для себя итог суда не рассчитывает и уже готовится к переезду в колонию общего режима, куда 8 июня решением Пресненского суда Москвы был направлен на год и пять месяцев.

До 13 июня же футболист будет находиться в Бутырском следственном изоляторе, где пребывает еще с 11 октября прошлого года. Учитывая, что день, проведенный в СИЗО, засчитывается как полтора дня колонии, то уже в ноябре 30-летний хавбек «Краснодара» должен выйти на свободу. Сам Мамаев после беседы с представителем Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) даже смог назвать точную дату своего освобождения.

«Павел Мамаев сказал, что «главное — известна конечная дата всей этой истории». Он подсчитал, что если Мосгорсуд не сократит ему срок заключения, то на свободу он выйдет 10 ноября.

Он говорит, что переезд в колонию станет сменой обстановки — время пойдет быстрее, и там можно будет больше заниматься спортом. А о том, куда именно его отправят, он особо не думает. Поскольку у него московская прописка, его должны отправить в колонию не далее 500 км от столицы. Куда — для него не принципиально», — приводит слова ответственного секретаря Ивана Мельникова газета «Известия».

Интересно, что 10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел . Выход на свободу в такой праздник, учитывая все пройденные трудности и выяснения отношений с сотрудниками следствия, станет крайне ироничным.

Еще один осужденный по тому же делу, нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, получив год и шесть месяцев колонии общего режима, к слову, также уже настроился на переселение из СИЗО на зону. Как и Мамаев, в удовлетворение своей апелляции он не верит.

Причем форвард сине-бело-голубых надеется, что его переведут в колонию в Белгородской области. Связано это прежде всего с родными краями — футболист родился именно там, в городе Валуйки.

Также в ОНК сообщили, что Кокорин вел переговоры с правоохранительными органами о возможности передать весь спортивный инвентарь, которым он и Мамаев пользовались в СИЗО «Бутырке», однако сотрудники ФСИН от данного пожертвования отказались. Сам футболист во время своего пребывания в следственном изоляторе неоднократно жаловался на отсутствие необходимых вещей в спортивном зале.

«Александр Кокорин рассказал, что вел переговоры с администрацией о передаче в качестве гуманитарной помощи и беговой дорожки, которая была необходима и ему самому, и другого спортинвентаря. Заявил, что если бы дали им возможность, то они в СИЗО и спортзал бы перестроили, и прогулочные дворики, включая площадку, на которой Мамаев 8 марта сыграл в мини-футбол со своими сокамерниками. Кокорин считает, что администрация не захотела принимать гуманитарную помощь именно от него и Мамаева, и сожалеет. Говорит: «Мы бы уехали, а людям все бы это осталось», — заявил Мельников

Напомним, оба футболиста находятся под стражей с октября прошлого года. 8 октября Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев, а также Александр Протасовицкий сначала вступили в конфликт с Виталием Соловчуком, которого они избили на парковке рядом с ночным клубом, а затем устроили потасовку в одном из кафе на Большой Никитской улице столицы, в ходе которой пострадали Денис Пак и Сергей Гайсин. В мае Пресненский суд Москвы признал компанию виновной по статьям 116 УК РФ («Побои») и 213 («Хулиганство).

Братьям Кокориным было назначено наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Мамаеву и Протасовицком — год и пять месяцев колонии.