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Лукаку объявил срок своего ухода из «Манчестер Юнайтед» 

Газета.Ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Форвард сборной Бельгии и "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку объявил о том, что покинет английский клуб ближайшим летним трансферным окном, передает "Советский спорт".
О своем решении футболист сообщил во время одного из интервью после матча отборочного тура чемпионата Европы 2020 года с Шотландией, завершившемся со счетом 3:0 в пользу англичан.
Как утверждает журналист Марк Голдбридж, Лукаку оказался в зоне интересов двух итальянских клубов — миланского "Интера" и неаполитанского "Наполи".
Миланский клуб предлагает 26-летнему бельгийцу годовой оклад рамером в €10 млн Его соглашение с "МЮ" истекает летом 2022 года.
В завершившемся сезоне нападающий манкунианцев провел 45 матчей в их составе, став автором 15 голов и четырех голевых передач.
По оценке Transfermarkt стоимость футболиста составляет €85 млн Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" не будет увольнять Эда Вудворда
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Футбол , Эд Вудворд , Манчестер Юнайтед , Советский спорт
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