Лукаку объявил срок своего ухода из «Манчестер Юнайтед»

Форвард сборной Бельгии и "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку объявил о том, что покинет английский клуб ближайшим летним трансферным окном, передает "Советский спорт".

О своем решении футболист сообщил во время одного из интервью после матча отборочного тура чемпионата Европы 2020 года с Шотландией, завершившемся со счетом 3:0 в пользу англичан.

Как утверждает журналист Марк Голдбридж, Лукаку оказался в зоне интересов двух итальянских клубов — миланского "Интера" и неаполитанского "Наполи".

Миланский клуб предлагает 26-летнему бельгийцу годовой оклад рамером в €10 млн Его соглашение с "МЮ" истекает летом 2022 года.

В завершившемся сезоне нападающий манкунианцев провел 45 матчей в их составе, став автором 15 голов и четырех голевых передач.