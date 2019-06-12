Официальный сайт чемпионата Европы по футболу 2020 года начнёт продажу билетов на турнир 12 июня.
Старт запланирован на 15:00 по московскому времени.
Впервые чемпионат Европы 2020 года пройдёт в 12 городах разных стран с 12 июня по 12 июля.
Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Финал состоится в Лондоне.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, который включает в себя указание об установлении безвизового въезда для иностранных болельщиков по персонифицированной карте Fan ID, ранее писал News.ru.