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В День России стартует продажа билетов на матчи чемпионата Европы 2020 года 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Официальный сайт чемпионата Европы по футболу 2020 года начнёт продажу билетов на турнир 12 июня.
Старт запланирован на 15:00 по московскому времени.
Впервые чемпионат Европы 2020 года пройдёт в 12 городах разных стран с 12 июня по 12 июля.
Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Финал состоится в Лондоне.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, который включает в себя указание об установлении безвизового въезда для иностранных болельщиков по персонифицированной карте Fan ID, ранее писал News.ru.
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