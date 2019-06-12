В День России стартует продажа билетов на матчи чемпионата Европы 2020 года

Официальный сайт чемпионата Европы по футболу 2020 года начнёт продажу билетов на турнир 12 июня.

Старт запланирован на 15:00 по московскому времени.

Впервые чемпионат Европы 2020 года пройдёт в 12 городах разных стран с 12 июня по 12 июля.

Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Финал состоится в Лондоне.