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«Я не сдержал эмоций»: футболист Андрей Лунев рассказал о конфликте во Внуково 

360tv.ru 1 час назад
Фото: ТАСС/ФК «Зенит»
Вратарь футбольного клуба «Зенит» Андрей Лунев рассказал подробности конфликта, который у него произошел с представителем авиакомпании в московском аэропорту Внуково. В беседе с «360» он пояснил, что просто не сдержал свои эмоции, так как не хотел опоздать на рейс вместе с сопровождающими, а сотрудник авиакомпании остро отреагировал на шутку.
«Эмоции не сдержал. И это неправильно. А то, что компания себя так повела, они все делали по закону. Просто мы торопились и все складывалось так, что мы могли остаться в Москве и пропустить рейс. Из-за торопливости эти эмоции и получились», — заявил спортсмен.
На просьбу прокомментировать сообщения СМИ, что он был пьяный футболист честно ответил, что немного выпил, но при этом вел себя адекватно. А полицию сотрудник авиакомпании вызвал, потому что обиделся на шутку в свой адрес из-за того, что долго проводил оформление документов.
«Просто была шутка в его адрес вот и все. Я ему говорю: «Вы додик что ли? Мы стоим тут минут пять и разговариваем ни о чем», — поделился спортсмен.
В итоге сотрудник авиакомпании пригрозил, что вызовет полицию. Прибывшие правоохранители задержали Андрея Лунева и сопровождавших его лиц на три часа. Так что рейс спортсмен все равно пропустил.
Сейчас футболист говорит, что сожалеет о том, что произошло, но рад, что все удалось разрешить благополучно.
«Сама ситуация неприятная. Все раздули. Переживают и родные, и близкие. Выставили в таком свете, что мне самому неприятно. Хотя я сам виноват, что поддался эмоциям. Буду умней в следующий раз», — подытожил он.
Ранее в СМИ появилась информация, что пьяный вратарь клуба «Зенит» Андрей Лунев устроил скандал на стойке регистрации в аэропорту Внуково. Сотрудники авиакомпании вызвали полицию и спортсмена увели в дежурную часть. В итоге он заплатил штраф в размере одной тысячи рублей за брань в общественном месте.
Пресс-секретарь клуба «Зенит» Антон Макаренко заявил, что футболиста могли спровоцировать действия сотрудников компании-перевозчика, которые не могли согласовать свои действия, что привело в итоге к опозданию вратаря на рейс.
Андрей Лунев — вратарь футбольного клуба «Зенит» и национальной сборной России. В этом году он стал чемпионом России.
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Комментарии5
Футбол , Антон Макаренко , Андрей Лунев , Зенит , Международный аэропорт Внуково
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