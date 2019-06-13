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Представитель ЛГБТ недавно играл за ЦСКА, заявил Андронов 

Газета.Ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Спортивный комментатор Алексей Андронов сообщил, что за московский ЦСКА в прошлом играл футболист нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает "Советский спорт".
Андронов написал об этом в своем твиттере, отвечая на вопрос подписчика об отношении президента ЦСКА к "гомикам".
"Во-первых, исключите слово "гомик", если вы хотите с мной говорить. Во-вторых, он относится спокойно. Это же не в его кабинете происходит. В третьих, представитель ЛГБТ за ЦСКА играл недавно и делал это довольно успешно", — написал Андронов.
Также он отметил, что в "Спартаке" тоже были игроки нетрадиционной сексуальной ориентации.
Ранее Леонид Слуцкий оценил возможность возглавить "Спартак".
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Футбол , Алексей Андронов , Леонид Слуцкий , Спартак , Советский спорт
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