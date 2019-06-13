Представитель ЛГБТ недавно играл за ЦСКА, заявил Андронов

Спортивный комментатор Алексей Андронов сообщил, что за московский ЦСКА в прошлом играл футболист нетрадиционной сексуальной ориентации, сообщает "Советский спорт".

Андронов написал об этом в своем твиттере, отвечая на вопрос подписчика об отношении президента ЦСКА к "гомикам".

"Во-первых, исключите слово "гомик", если вы хотите с мной говорить. Во-вторых, он относится спокойно. Это же не в его кабинете происходит. В третьих, представитель ЛГБТ за ЦСКА играл недавно и делал это довольно успешно", — написал Андронов.