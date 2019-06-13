«Очередное шоу»: Мамаев сделал заявление в суде 

Российский футболист Павел Мамаев, осуждённый за хулиганство и нанесение побоев, на заседании о рассмотрении жалобы на приговор отказался о чём-либо просить суд, сообщает Чемпионат.com. Спортсмен заявил, что не видит в обращениях никакого смысла.
«Сейчас уже ничего просить не хочу. Уверен на 1000%, что ничего сегодня не изменится. Это очередное шоу», — подчеркнул Мамаев.
Футболист также назвал всё происходящее «позором» и отметил, что «чего-то» просил на протяжении последних восьми месяцев.
Отмечается, что рассмотрение жалобы на приговор, вынесенный Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, рассматривает Московский городской суд. 8 мая суд признал футболистов виновными в хулиганстве и нанесении побоев двум жителям столицы. В результате Кокорина приговорили к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев получил один год и пять месяцев лишения свободы.
Следователи выяснили, что рано утром 8 октября спортсмены устроили драку с водителем сотрудницы «Первого канала» Виталием Соловчуком. Позже футболисты оказались в кафе «Кофемания», где устроили потасовку с его посетителями. В результате пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак. Очевидцы уверяют, что в обоих случаях молодые люди находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.