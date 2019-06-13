«Очередное шоу»: Мамаев сделал заявление в суде

Российский футболист Павел Мамаев , осуждённый за хулиганство и нанесение побоев, на заседании о рассмотрении жалобы на приговор отказался о чём-либо просить суд, сообщает Чемпионат.com. Спортсмен заявил, что не видит в обращениях никакого смысла.

«Сейчас уже ничего просить не хочу. Уверен на 1000%, что ничего сегодня не изменится. Это очередное шоу», — подчеркнул Мамаев.

Футболист также назвал всё происходящее «позором» и отметил, что «чего-то» просил на протяжении последних восьми месяцев.