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Гусев назвал Дзюбу достоянием России 

Газета.Ru + ещё 1 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Известный спортивный комментатор Виктор Гусев прокомментировал игру форварда сборной России и петербургского "Зенита" Артема Дзюба, передает "Советский спорт".
Гусев рассказал, что при просмотре матчей Лиги наций он обратил внимание на 31-летнего нападающего.
"Я обратил внимание, что сборная Нидерландов, несмотря на то, что вышла в финал Лиги наций, не имеет такого форварда, как наш Дзюба. Если честно, подобной фигуры ей сильно не хватало. Так что Дзюба в принципе наше достояние", — сказал комментатор.
Он также отметил, что в прошедшем матче со сборной Кипра в Нижнем Новгороде он показал несколько стилей игры.
"Если отталкиваться от продуктивного дуэта Дзюбы с Сердаром Азмуном, то нужно было бы и в сборной подыскать ему похожего партнера. Как мне кажется, самый близкий ему по стилистике — Федор Чалов. Жаль, конечно, что в матчах с не самыми сильными соперниками этот тандем не был опробован. У Алексея Миранчука, если честно, в роли Азмуна немножко не получалось", — добавил Гусев в интервью TeamRussia.
Ранее сообщалось, что Аркадий Дворкович поделился мнением о шансах Дзюбы побить рекорд Александра Кержакова.
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Комментарии
Футбол , Аркадий Дворкович , Алексей Миранчук , Виктор Гусев , Федор Чалов , Александр Кержаков , Зенит , Советский спорт
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