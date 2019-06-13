Гусев назвал Дзюбу достоянием России

Известный спортивный комментатор Виктор Гусев прокомментировал игру форварда сборной России и петербургского "Зенита" Артема Дзюба, передает "Советский спорт".

Гусев рассказал, что при просмотре матчей Лиги наций он обратил внимание на 31-летнего нападающего.

"Я обратил внимание, что сборная Нидерландов, несмотря на то, что вышла в финал Лиги наций, не имеет такого форварда, как наш Дзюба. Если честно, подобной фигуры ей сильно не хватало. Так что Дзюба в принципе наше достояние", — сказал комментатор.

Он также отметил, что в прошедшем матче со сборной Кипра в Нижнем Новгороде он показал несколько стилей игры.