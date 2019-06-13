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Ибрагимович побил рекорд по зарплате в MLS 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Marcio Jose Sanchez / AP
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заработал 7,2 миллиона евро за сезон. Об этом сообщает Goal.
Таким образом, 37-летний форвард стал самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS. Он обошел итальянского форварда Себастьяна Джовинко, ранее выступавшего за канадский «Торонто», чья зарплата за 2018 год составила 7,1 миллиона евро.
Ибрагимович перебрался в США в марте 2018-го. Изначальная зарплата игрока составила 1,5 миллиона евро. В 39 матчах за «Лос-Анджелес» швед забил 33 мяча.
Ибрагимович известен по выступлениям за ведущие клубы Европы. Форвард играл за итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус», испанскую «Барселону», французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед». В составе сборной Швеции он провел 116 игр и забил 62 мяча.
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Футбол , Себастьян Джовинко , Манчестер Юнайтед
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