Ибрагимович побил рекорд по зарплате в MLS

Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заработал 7,2 миллиона евро за сезон. Об этом сообщает Goal.

Таким образом, 37-летний форвард стал самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS. Он обошел итальянского форварда Себастьяна Джовинко , ранее выступавшего за канадский «Торонто», чья зарплата за 2018 год составила 7,1 миллиона евро.

Ибрагимович перебрался в США в марте 2018-го. Изначальная зарплата игрока составила 1,5 миллиона евро. В 39 матчах за «Лос-Анджелес» швед забил 33 мяча.