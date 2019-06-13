Кокорин и Мамаев не смогут выйти на свободу по УДО

«Постановление Пленума 2016 года говорит, что УДО может быть применено только по истечению шестимесячного срока задержания в колонии. За этот период осужденный должен показать, что он встал на путь исполнения. Написать заявление на УДО они могут, но им откажут», — цитирует адвоката «Спорт-Экспресс».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

Ранее детей Мамаева доставили в суд на рассмотрение апелляции по делу футболиста.