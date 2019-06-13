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Кокорин и Мамаев не смогут выйти на свободу по УДО 

RT на русском + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал, что его клиент и Павел Мамаев не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) в случае отправления в колонию общего режима.
«Постановление Пленума 2016 года говорит, что УДО может быть применено только по истечению шестимесячного срока задержания в колонии. За этот период осужденный должен показать, что он встал на путь исполнения. Написать заявление на УДО они могут, но им откажут», — цитирует адвоката «Спорт-Экспресс».
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.
Ранее детей Мамаева доставили в суд на рассмотрение апелляции по делу футболиста.
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Футбол , Павел Мамаев , Андрей Ромашов , Ольга Ушакова , Александр Протасовицкий , Виталий Соловчук , Александр Кокорин , Минпромторг , ФСИН
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