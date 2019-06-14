Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора

В обращении Бушманов указывает на многочисленные нарушения со стороны Зверевой, заявляет, что прокурор демонстрировала пренебрежительное отношение к суду и присутствующим на заседании, изучала материалы другого дела в ходе слушания, а также не выполняла функции прокурора, не мотивируя свою процессуальную позицию и не отвечая на доводы апелляционных жалоб выступавших защитников.

Адвокат попросил и.о. прокурора города Москвы Олега Манакова провести служебную проверку, в целях которой запросил истребовать видеозапись и протокол судебного процесса из Московского городского суда , а также опросить всех осужденных по делу.