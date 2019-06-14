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Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора 

Спорт-Экспресс + ещё 66 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, подал жалобу на имя исполняющего обязанности прокурора Москвы в адрес Анастасии Зверевой, представлявшей прокуратуру на заседании по апелляции на решение Пресненского суда лишить футболиста свободы на 1 год и 5 месяцев в колонии общего режима.
В обращении Бушманов указывает на многочисленные нарушения со стороны Зверевой, заявляет, что прокурор демонстрировала пренебрежительное отношение к суду и присутствующим на заседании, изучала материалы другого дела в ходе слушания, а также не выполняла функции прокурора, не мотивируя свою процессуальную позицию и не отвечая на доводы апелляционных жалоб выступавших защитников.
Адвокат попросил и.о. прокурора города Москвы Олега Манакова провести служебную проверку, в целях которой запросил истребовать видеозапись и протокол судебного процесса из Московского городского суда, а также опросить всех осужденных по делу.
В четверг, 13 июня, Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда города Москвы Александру и Кириллу Кокориным, а также Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому и назначил новый приговор. При этом сроки их наказания были сохранены — Мамаев и Протасовицкий осуждены на 1 год и 5 месяцев заключения, братья Кокорины — на 1 год и 6 месяцев заключения в колонии общего режима. (Александр Рогулев, Иван Торопцев)​.
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Футбол , Игорь Бушманов , Павел Мамаев , Александр Рогулев , Иван Торопцев , Генпрокуратура РФ , Мосгорсуд , ФСИН
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