Чуваки, валите. Сын Слуцкого раскритиковал Россию

14-летний сын российского футбольного тренера Леонида Слуцкого Дмитрий в нецензурных выражениях призвал всех уезжать из России.

В сториз своего Instagram Слуцкий опубликовал фотографию задержания правоохранителями двух женщин на митинге против сфальсифицированных уголовных дел, который прошел 12 июня в Москве.

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«*** (нафиг) эту страну! Чуваки, по возможности как можно скорее *** (уезжайте) отсюда», — написал Дмитрий.

Позже история была удалена, а Дмитрий принес извинения своим подписчикам.

«История была написана на эмоциях. Нужно менять всё к лучшему. Извиняюсь за свое резкое высказывание», — написал он.

12 июня в Москве прошло не согласованное с властями шествие против фальсификации уголовных дел. Во время акции, по данным «ОВД-инфо», были задержаны более 500 человек.