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Чуваки, валите. Сын Слуцкого раскритиковал Россию 

Рамблер + ещё 6 2 часа назад
Фото: Instagram
14-летний сын российского футбольного тренера Леонида Слуцкого Дмитрий в нецензурных выражениях призвал всех уезжать из России.
В сториз своего Instagram Слуцкий опубликовал фотографию задержания правоохранителями двух женщин на митинге против сфальсифицированных уголовных дел, который прошел 12 июня в Москве.
скриншот
«*** (нафиг) эту страну! Чуваки, по возможности как можно скорее *** (уезжайте) отсюда», — написал Дмитрий.
Позже история была удалена, а Дмитрий принес извинения своим подписчикам.
«История была написана на эмоциях. Нужно менять всё к лучшему. Извиняюсь за свое резкое высказывание», — написал он.
12 июня в Москве прошло не согласованное с властями шествие против фальсификации уголовных дел. Во время акции, по данным «ОВД-инфо», были задержаны более 500 человек.
Футбол , Леонид Слуцкий
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