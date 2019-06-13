Сын Слуцкого в нецензурной форме раскритиковал Россию

Дмитрий Слуцкий, сын российского тренера "Витесса" Леонида Слуцкого , эмоционально отреагировал на задержание сотен активистов на митинге, который прошел в поддержку журналиста Ивана Голунова

(На хрен), эту страну. Чуваки, по возможности, как можно скорее (уезжайте) отсюда», — написал Дмитрий в сторис своего Instagram, прикрепив фотографию с задержанием женщины.

Позже Дмитрий принес извинения, удалил пост и написал следующее: "История была написана на эмоциях. Нужно менять всё к лучшему. Извиняюсь за свое резкое высказывание".