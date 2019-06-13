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ФК «Торпедо» назвал бюджет на новый сезон 

News.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент московского футбольного клуба «Торпедо» Елена Еленцева огласила бюджет клуба на будущий сезон.
Ориентировочный бюджет — 330 млн рублей на год, но цифры могут быть увеличены, но незначительно. «Торпедо» — частный клуб. Государственной поддержки нет и пока не планируется, — приводит её слова корреспондент News.ru.
После реконструкции вместимость стадиона клуба увеличится до 15 тысяч мест, кроме того, появится 780 парковочных мест. Арена будет соответствовать современным требованиям Российского футбольного союза и УЕФА.
Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич заявил, что готов к провокациям по поводу его прошлого, ранее писал News.ru.
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