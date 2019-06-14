Кокорин померился сроками с убийцей

«Я недавно общался с человеком, который убил по неосторожности. Ему дали год и четыре, у меня — год и шесть. Как тут не улыбаться?» — задался вопросом футболист.

13 июня Московский городской суд пересмотрел решение Пресненского суда по делу Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева . В новом приговоре, который изменен в части квалификации действий осужденных, сохранены прежние сроки наказания обоим футболистам.

Пресненский суд Москвы вынес приговор 8 мая. Кокорин получил полтора года лишения свободы в колонии общего режима , Мамаев — один год и пять месяцев.