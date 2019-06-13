УЕФА открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщает "Советский спорт".
Будет расследован матч против сборной Сербии, в котором украинцы победили со счетом 5:0.
Украинская сторона обвиняется в использовании болельщиками пиротехники, бросании на поле посторонних предметов, блокировке входов на стадион и использовании лазерных указок.
УЕФА будет рассматривать дело до 18 июля.
После матча с Сербией украинцы успели с минимальным счетом обыграть команду Люксембурга.
Ранее сообщалось, что вскрылась связь между Зинченко и украинской журналисткой.