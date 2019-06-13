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Отменен приговор Кокорину и Мамаеву 

Рамблер 1 час назад
Московский городской суд отменил приговор Пресненского суда футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и вынес новое решение, сообщает РИА Новости.
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В новом приговоре, который слегка изменен в части квалификации действий осужденных, сохранены прежние сроки наказания обоим футболистам. Таким образом, они будут отбывать наказание в местах лишения свободы.
ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в Мосгорсуде уточняет, что приговор вступил в силу.
Пресненский суд Москвы вынес приговор футболистам 8 мая. Кокорин получил полтора года лишения свободы в колонии общего режима, Мамаев — один год пять месяцев.
Футбол , Видео , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Мосгорсуд , ФСИН , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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