Отменен приговор Кокорину и Мамаеву 

Московский городской суд отменил приговор Пресненского суда футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и вынес новое решение, сообщает РИА Новости.
В новом приговоре, который слегка изменен в части квалификации действий осужденных, сохранены прежние сроки наказания обоим футболистам. Таким образом, они будут отбывать наказание в местах лишения свободы.
ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в Мосгорсуде уточняет, что приговор вступил в силу.
Пресненский суд Москвы вынес приговор футболистам 8 мая. Кокорин получил полтора года лишения свободы в колонии общего режима, Мамаев — один год пять месяцев.