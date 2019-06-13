Отменен приговор Кокорину и Мамаеву

В новом приговоре, который слегка изменен в части квалификации действий осужденных, сохранены прежние сроки наказания обоим футболистам. Таким образом, они будут отбывать наказание в местах лишения свободы.

ТАСС со ссылкой на своего корреспондента в Мосгорсуде уточняет, что приговор вступил в силу.