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Барик сравнил дело Кокорина и Мамаева с делом Голунова 

News.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Адвокат младшего брата нападающего петербургского футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина Кирилла — Вячеслав Барик сравнил дело своего клиента с резонансным делом в отношении журналиста Ивана Голунова.
На днях был инцидент с прекращением несправедливо возбужденного уголовного дела (в отношении Голунова). Неужели мы всем миром должны выходить на улицы, чтобы суд применял закон, а МВД руководствовались законом, а не желанием и общественным мнением? — цитирует Барика «Спорт-Экспресс».
Согласно решению инстанции, Александр Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, его брату Кириллу Кокорину также дали 1 год и 6 месяцев колонии общего режима. Суд посчитал, что тот не виновен в побоях. Павла Мамаева приговорили к 1 году и 5 месяцам общего режима.
31 мая адвокат Мамаева Игорь Бушманов обратился к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой помочь в восстановлении справедливости по отношению к осуждённым.
Как ранее писал News.ru, Мосгорсуд оставил без изменений приговор Кокорину и Мамаеву.
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Комментарии2
Футбол , Иван Голунов , Игорь Бушманов , Павел Мамаев , Кирилл Кокорин , Александр Кокорин , Зенит , Мосгорсуд , МВД , ФСИН
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