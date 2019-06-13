Адвокат младшего брата нападающего петербургского футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина Кирилла — Вячеслав Барик сравнил дело своего клиента с резонансным делом в отношении журналиста Ивана Голунова.
На днях был инцидент с прекращением несправедливо возбужденного уголовного дела (в отношении Голунова). Неужели мы всем миром должны выходить на улицы, чтобы суд применял закон, а МВД руководствовались законом, а не желанием и общественным мнением? — цитирует Барика «Спорт-Экспресс».
Согласно решению инстанции, Александр Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, его брату Кириллу Кокорину также дали 1 год и 6 месяцев колонии общего режима. Суд посчитал, что тот не виновен в побоях. Павла Мамаева приговорили к 1 году и 5 месяцам общего режима.
31 мая адвокат Мамаева Игорь Бушманов обратился к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой помочь в восстановлении справедливости по отношению к осуждённым.
Как ранее писал News.ru, Мосгорсуд оставил без изменений приговор Кокорину и Мамаеву.