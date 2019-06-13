Кокорину и Мамаеву обнулят трансферную стоимость

Сайт Transfermarkt завтра, 14 июня, обновит трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги, сообщает "Чемпионат.com".

Напомним, что Кокорин и Мамаев в нетрезвом виде стали участниками конфликтов с водителем Виталием Соловчуком и чиновником Александром Паком в Москве в октябре прошлого года. Кокорин был приговорен к 1 году и 6 месяцам заключения, а Мамаев к 1 году и 5 месяцам заключения.

Ранее юрист рассказал, что Кокорин и Мамаев, вероятно, не попадут в колонию.