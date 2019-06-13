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Кокорину и Мамаеву обнулят трансферную стоимость 

Газета.Ru + ещё 2 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Сайт Transfermarkt завтра, 14 июня, обновит трансферную стоимость игроков Российской Премьер-Лиги, сообщает "Чемпионат.com".
Трансферная стоимость нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева обнулится.
Напомним, что Кокорин и Мамаев в нетрезвом виде стали участниками конфликтов с водителем Виталием Соловчуком и чиновником Александром Паком в Москве в октябре прошлого года. Кокорин был приговорен к 1 году и 6 месяцам заключения, а Мамаев к 1 году и 5 месяцам заключения.
Ранее юрист рассказал, что Кокорин и Мамаев, вероятно, не попадут в колонию.
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Футбол , Павел Мамаев , Виталий Соловчук , Александр Кокорин , Зенит , Чемпионат.com
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