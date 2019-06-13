Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-хоккеист сборной СССР: Мамаева и Кокорина ждут «зэковские законы» 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший хоккеист сборной СССР Михаил Татаринов, который отсидел 11 месяцев за убийство, рассказал, что ждёт в колонии футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.
Отменен приговор Кокорину и Мамаеву
«Если у них есть стержень, внутреннее «я», то вернутся. Парни ещё молодые, у них всё впереди. Советы здесь вряд ли помогут. Пожелаю не падать духом. Могут ли у них начать вымогать деньги сокамерники? Вряд ли просить будут. Но и без этого можно нормально отбыть срок. Нужно вести себя правильно и по-мужски», — приводит слова Татаринова «Советский Спорт».
Экс-хоккеист отметил, что после отклонения апелляции спортсменов переведут в специальную камеру — «сборку».
«Там настоящие зэковские законы. Там мгновенно пробьют: кто ты, откуда, что сделал. Да там, скорее всего, всё про них уже знают. Вести себя надо естественно», — добавил Татаринов.
Ранее стало известно, что омбудсмен Москвы собирается навестить Кокорина в СИЗО.
RT на русском: последние новости
Мосгорсуд оставил без изменения сроки приговора по делу Кокорина и Мамаева ЦСКА интересуется хорватским защитником УЕФА открыл дело в отношении Украины после отборочного матча Евро-2020 с Сербией
Комментарии18
Футбол , Павел Мамаев , Михаил Татаринов , Александр Кокорин , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рибери получил предложение из АПЛ
ЦСКА интересуется хорватским защитником
Азар поцеловал эмблему «Реала»
УЕФА открыл дело против Украины
Ласицкене выиграла золото на этапе «Бриллиантовой лиги»
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:42
Сын экс-игрока сборной убил собственную мать
Хоккей
03:30
Мамаев назвал дату своего освобождения
Футбол
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
00:36
Дерзкое ограбление в раздевалке «Химок»: как это было
Баскетбол
05:30
Отменен приговор Кокорину и Мамаеву
Футбол
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:36
Гимн СССР вновь зазвучал на соревновании
Летние виды спорта
00:16
Футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
Футбол
00:36
Медведеву призвали убраться из Японии
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение