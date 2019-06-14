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«Челси» избавится от тренера и вернет Лэмпарда 

Lenta.ru + ещё 6 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри близок к переходу в туринский «Ювентус». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, стороны близки к соглашению и сейчас обговаривают последние условия сделки. «Ювентус» заплатит за Сарри фиксированную сумму, а также перечислит «Челси» бонусные деньги за достижение определенных целей. «Аристократы» же пригласят на должность главного тренера Фрэнка Лэмпарда, бывшего игрока команды, который в прошлом сезоне работал с «Дерби Каунти».
Под руководством Сарри «Челси» в сезоне-2018/2019 выиграл Лигу Европы, в финале турнира обыграв лондонский «Арсенал». В чемпионате Англии команда заняла третье место. Итальянский специалист работает в Лондоне с лета 2018 года.
«Ювентус» в мае объявил, что клуб покинет тренер Массимилиано Аллегри. Итальянец возглавил клуб в 2014-м и пять раз привел его к победе в чемпионате.
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Комментарии
Футбол , Фрэнк Лэмпард , Маурицио Сарри
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