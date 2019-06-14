Россия поднялась в рейтинге ФИФА

Футбольная российская сборная обеспечила себе восхождение на несколько позиций вверх в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) после побед над командами из Кипра и Сан-Марино в рамах отборочного тура чемпионата Европы 2020 года. Об этом свидетельствует обновлённый список лучших команд мира, опубликованный на сайте ФИФА.

Согласно размещённой информации, сборная России поднялась с 46-го места на 43-е. Национальная команда заработала на сегодняшний день 1436 очков.

В рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 российские футболисты одержали три победы: над сборными Казахстана (4:0), Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0), при этом потерпев одно поражение от бельгийцев (1:3).

Лучшей футбольной сборной мира на текущий момент признана команда из Бельгии с 1746 очками в активе. На втором месте команда из Франции с 1718 очками, на третьем — бразильцы с 1681 очком. В топ-10 также входят англичане, португальцы, хорваты, а также сборные Испании, Уругвая, Швейцарии и Дании.

Ранее стало известно, что российским футболистам была поставлена задача к 2030 году войти в десятку лучших сборных мира. Постепенное продвижение национальной команды в рейтинге предусмотрено «Стратегией 2030» — программой развития футбола в России на ближайшие 10 лет. Планируется, что к сезону 2019-2020 сборная преодолеет 10 позиций и войдёт в топ-40, в течение следующих пяти лет спортсменам поставлена задача подняться в «двадцатку» лучших команд, затем до 2030 года покорить топ-10. Предполагается, что молодёжные и юношеские команды также добьются значительных результатов.