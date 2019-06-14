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Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА 

ТАСС + ещё 12 59 минут назад
Фото: ТАСС
Сборная России поднялась с 46-го на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.
В активе российской команды 1436 очков. Лидирует в рейтинге сборная Бельгии (1746).
В 2019 году сборная России провела четыре встречи в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В марте россияне проиграли команде Бельгии (1:3) и разгромили сборную Казахстана (4:0), а в июне российская команда одержала две победы — над сборными Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0).
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