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Дзюба вспомнил о пенальти в ворота Испании на ЧМ-2018 

Lenta.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вспомнил о забитом пенальти в ворота испанцев в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018. Его слова приводятся в документальном фильме «Играем за вас. Как сборная сплотила страну прошлым летом», опубликованном на YouTube-канале национальной команды.
«По-моему, должен был бить Серега Игнашевич. Но как-то раз — и Игнаш говорит: "Иди, бей". Поворачиваюсь. Все мне: "Давай-давай". Я и пошел. У меня вся карьера перед глазами промелькнула… Ответственный был момент», — поделился Дзюба.
По словам нападающего, сборной России помогла система видеопомощи арбитру.
«Испанцы судью обступили, начали ему что-то рассказывать. А ему раз в ухо: "Была рука — пенальти". Я к точке подошел, куда деваться. Надо. Не мог ведь отказаться. Я бы себе не простил. Было очень приятно забить испанцам», — отметил он.
В матче 1/8 финала ЧМ-2018 сборная России обыграла испанцев по пенальти. Основное и дополнительное время завершилось вничью — по ходу первого тайма Дзюба сравнял счет, реализовав одиннадцатиметровый, назначенный за игру рукой одного из испанских футболистов. В четвертьфинале россияне встречались с хорватами и вновь довели дело до серии пенальти, в которой уступили.
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Комментарии
Футбол , Артем Дзюба , Зенит
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