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«Спартак» решил расстаться с Селиховым 

Soccer News + ещё 6 1 час назад
Фото: Soccer News
Вратарь "Спартака" Александр Селихов, скорее всего, покинет московский клуб.
Как сообщают российские СМИ, тренерский штаб «красно-белых» не рассчитывает на 25-летнего футболиста.
В связи с этим «Спартак» занимается поиском нового голкипера. С высокой долей вероятности команду усилит Михаил Левашов из тульского «Арсенала».
Селихов выступает за столичный клуб с января 2017 года, сыграл 37 матчей и пропустил 38 голов.
Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до 2021 года. Его стоимость оценивается в 5 миллионов евро.
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Футбол , Михаил Левашов , Александр Селихов , Спартак
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