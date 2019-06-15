«Спартак» решил расстаться с Селиховым

Как сообщают российские СМИ, тренерский штаб «красно-белых» не рассчитывает на 25-летнего футболиста.

В связи с этим «Спартак» занимается поиском нового голкипера. С высокой долей вероятности команду усилит Михаил Левашов из тульского «Арсенала».

Селихов выступает за столичный клуб с января 2017 года, сыграл 37 матчей и пропустил 38 голов.

Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до 2021 года. Его стоимость оценивается в 5 миллионов евро.